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Байден: никто не может знать, что приведет к Армагеддону

Анастасия Бобылева
05:30 12.10.2022
Американский президент отметил опасность применения тактического ядерного оружия, так как в любой момент, по его мнению, что-то может пойти не так.
Байден: никто не может знать, что приведет к Армагеддону
© Фото: Cliff Owen - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что привести к Армагеддону может внезапная ошибка при применении тактического ядерного оружия. Любой здравомыслящий человек, по его мнению, осознает, что что-то может пойти не так.

«Я не думаю, что любой рациональный человек, который говорит о применении тактического ядерного оружия, способного убить тысячи людей, не думает о том, что это может выйти из-под контроля», - сказал он в интервью CNN.

По его словам, никто не застрахован от ошибок и просчитать все наперед невозможно. Поэтому никто не знает, что может произойти.

«Никто не может точно знать, что может произойти и привести к Армагеддону», - считает американский президент.

Ранее Байден уже говорил о возможном Армагеддоне в случае применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что не может представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия не закончилось бы печально.

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