Разыгрывая «газовый мяч»: о чем говорит Путин на открытии «Российской энергетической недели»

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Острый кризис, который переживает сегодня мировая энергетика, - результат недальновидной политики отдельных западных стран. Об этом Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» напомнил тем игрокам рынка, которые перешли к откровенно подрывной деятельности. Речь идет о взрывах на газопроводах «Северный поток», к расследованию которых Россию не допускают.

«Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная - уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей, газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», - заявил Путин.

На смену более дешевым российским энергоносителям пришел более дорогой американский сжиженный природный газ. В ненадежности этого вида поставок весь мир убедился, когда танкеры с американской нефтью разворачивались и плыли к тем, кто больше за нее заплатит. Россия готова возобновить бесперебойные поставки. Главное, чтобы в этом было заинтересовано руководство европейских стран.

«Скажу, что отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов - это первостепенное условие. Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке - а там одна ветка "Северного потока - 2", судя по всему, уцелела... Нас, к сожалению, не допускают для того, чтобы можно было обследовать эту ветку, но давление в трубе сохраняется. Может быть, она как-то и повреждена, мы этого не знаем, потому что не допущены, как я уже сказал, к обследованию, но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 миллиарда кубических метров в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе», - заявил Путин.

Только в этом году отказ от долгосрочных нефтяных контрактов обошелся экономике Старого Света в 300 миллиардов евро, или в 2% ВВП. Сейчас, когда крупнейшие промышленные предприятия переносят из Европы свои предприятия, за просчеты политиков расплачивается население. Вопрос: где взять деньги? В ЕС и так рекордная инфляция.

«Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам: просто печатают деньги - и все. Только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на триллион евро. Но проблема в том, что Европа на эти деньги что будет делать? Будет так же, как другие товары, в том числе продовольственные, будет сгребать и газ с мирового рынка. Следовательно, остальным странам, прежде всего развивающимся государствам, придется переплачивать за эти энергоресурсы», - заявил Путин.

Чтобы добиться снижения цен на российские энергоносители, в ход идут совсем не рыночные методы регулирования.

«Допустим, как уже говорил, будет введен пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики - в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, в металлургии, причем не только в отношении России, но и любой другой страны мира? Никто таких гарантий уже не даст, а значит, своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику, по сути, создают угрозу для благополучия миллиардов людей. Скажу одно: Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, - а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, - хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб, имейте в виду», - заявил Путин.

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти в мире продиктовано отнюдь не политической целесообразностью, а сугубо экономической выгодой каждого из входящих в его состав государства. В США это было воспринято с нескрываемым раздражением. Чтобы не допустить повышения цен, там намерены выплеснуть на рынок дополнительные 10 миллионов баррелей нефти.

«Нужно четко понимать: если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам. Это неизбежные последствия абсолютно очевидные. И специалисты, в том числе мирового класса, - я только что привел цитату, - об этом все время говорят», - заявил президент.

Россия, несмотря на санкционное давление и атаки на собственную инфраструктуру, говорит Владимир Путин, как минимум до 2025 года сохранит экспорт нефти на прежнем уровне.

«Утраченный объем транзита по "Северным потокам" по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, - если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры. Но в целом экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше», - заявил Путин.

«Турецкий поток», «Сила Сибири - 2». Строительство его отдельного участка через территорию Монголии. Развитие Северного морского пути. Без рынков сбыта Россия не останется. С отдельными странами, вроде КНР, уже перешли на расчеты в национальных валютах. Это же сделали и некоторые из европейских стран.

После выступления Владимира Путина обсуждение дальнейшей судьбы газопровода «Северный поток» продолжилось уже на уровне представителей правительства и самой газовой монополии.

«Необходимо обратить внимание на то, как произошедшее называется и оценивается со стороны европейских стран. Любопытно. Оказывается, это - саботаж. Не акт международного терроризма, а саботаж. Вообще-то саботаж - это французское слово, что значит "стучать ботинком". Создается такое впечатление, что кому-то очень нравится политический лексикон начала 60-х годов прошлого века. Так, глядишь, и про "кузькину мать" вспомнят», - заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Переход на возобновляемые источники энергии был явно преждевременным и доказал свою неэффективность, рассказал во время пленарного заседания вице-премьер Александр Новак. Он же рассказал и о предложениях России стать Турции главным газовым хабом в Европу.

«Было сказано про увеличение объемов строительства инфраструктуры и дополнительных ниток. Это предложение турецкие партнеры услышали, и сегодня министр комментировал, что его нужно изучить. В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией. И как хаб Турция может быть и для поставок энергоресурсов в Европу», - заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Но главное - обеспечение собственной энергетической безопасности. Владимир Путин поручает главам регионов выделять на подключение к газу по сто тысяч на каждое домовладение. И наряду со школами включить в программу газификации медицинские учреждения.

«Мы уже решение приняли, и определенные категории нашего населения получают эту поддержку. Уже 13 тысяч домохозяев мы зафиксировали. Поэтому это очень социально нужное движение», - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Такой подход позволит сократить тарифы на электроэнергию на самом низком уровне в ЕС. При этом Россия по-прежнему привержена международным обязательствам сократить выбросы в атмосферу парниковых газов.

Энергетика - одна из отраслей, которая не должна зависеть от политической конъюнктуры. Ведь от этого зависит благополучие людей по всему земному шару. Остается надеяться, что к этому прислушаются и представители западного мира. Со своей стороны Россия по-прежнему гарантирует бесперебойные поставки своей продукции.