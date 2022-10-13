Поражая технику врага: кадры боевой работы комплексов «Штурм-С» ЮВО в зоне спецоперации

В ходе боев расчеты ПТРК уничтожают огневые позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Российские военнослужащие в зоне СВО успешно наносят удары по огневым позициям и уничтожают бронированную технику украинской армии с применением ПТРК «Штурм-С». Противотанкисты ЮВО успешно поддерживают подразделения при ведении наступления, а также отражают контратаки ВСУ, использующих танки и бронетехнику.

«Приходится в сутки по два, по три раза по разным рубежам отрабатывать в составе двух расчетов. В составе двух расчетов удалось остановить нападение противника на одном из рубежей. Один расчет две бронеединицы противника поразил», - рассказал командир противотанкового расчета «Штурм-С» Динар.

В ходе боев расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожают огневые позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения. Личный состав постоянно использует складки местности для укрытия своих позиций и эффективного поражения наземной бронированной техники, а также низколетящих воздушных целей ВСУ.

Ранее «Звезда» показала, как вертолеты Ка-52 громят ВСУ, успешно уходя от атак. В небе их сопровождают многоцелевые вертолеты Ми-8, чтобы в случае необходимости прикрыть и эвакуировать экипажи.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.