Армия Армия Армия

Поражая технику врага: кадры боевой работы комплексов «Штурм-С» ЮВО в зоне спецоперации

06:32 13.10.2022
В ходе боев расчеты ПТРК уничтожают огневые позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Российские военнослужащие в зоне СВО успешно наносят удары по огневым позициям и  уничтожают бронированную технику украинской армии с применением ПТРК «Штурм-С». Противотанкисты ЮВО успешно поддерживают подразделения при ведении наступления, а также отражают контратаки ВСУ, использующих танки и бронетехнику.

«Приходится в сутки по два, по три раза по разным рубежам отрабатывать в составе двух расчетов. В составе двух расчетов удалось остановить нападение противника на одном из рубежей. Один расчет две бронеединицы противника поразил», - рассказал командир противотанкового расчета «Штурм-С» Динар.

В ходе боев расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожают огневые позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения. Личный состав постоянно использует складки местности для укрытия своих позиций и эффективного поражения наземной бронированной техники, а также низколетящих воздушных целей ВСУ.

Ранее «Звезда» показала, как вертолеты Ка-52 громят ВСУ, успешно уходя от атак. В небе их сопровождают многоцелевые вертолеты Ми-8, чтобы в случае необходимости прикрыть и эвакуировать экипажи.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:02 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Астану на саммиты СВМДА и «Россия-Центральная Азия»
05:08 Армия
Видео
Задымление, работа БпЛА, «бой» с диверсантами: кадры учений ракетчиков-стратегов в Поволжских лесах
05:05 Армия
Видео
Работают круглосуточно: как восстанавливают военную технику в зоне СВО
00:36 В стране и мире
Белый дом заявил о высоких рисках втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
23:18 В стране и мире
ГА ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
Популярное
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.