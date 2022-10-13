Стрельба и быстрое передвижение: чему учат мобилизованных в Татарстане

Под руководством опытных бойцов мобилизованные проходят на полигоне в Казани занятия по боевому слаживанию.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Татарстане мобилизованные проходят занятия по боевому слаживанию. Обучение проходит на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Г.К.Жукова Краснознаменного училища.

Военнослужащие выполняют боевые стрельбы из автоматов АК-74, пулеметов ПК и совершенствуют навыки передвижения на поле боя и учатся борьбе с бронеобъектами противника. Тренировки проводятся под руководством опытных офицеров.

В рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ уже прибыли более двухсот тысяч человек, как заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Их обучение и слаживание проходит в шести учебных центрах и на восьмидесяти полигонах.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов