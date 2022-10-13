В больницы Запорожья доставили около 160 тонн лекарств из других регионов РФ

Из большой России в регион привезли гематологические препараты, медикаменты для диабетиков и вакцину от коронавируса.

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В больницы Запорожской области прибыла гуманитарная помощь: 160 тонн лекарств из других регионов России. Местные медцентры пополнились гематологическими препаратами, таблетками для диабетиков и вакциной от коронавируса.

Значительную часть медикаментов направили в кардиологические отделения и в онкоцентры. Назначенные препараты жители области теперь получают по рекомендациям врачей абсолютно бесплатно. Для запорожцев такая практика - новшество. В украинских больницах вместо таблеток выдавали только списки лекарств.

Ранее «Звезда» рассказала, как людей в Запорожской области обеспечивают медикаментами. С июля до сентября количество аптек в регионе выросло с 53 до 171, а цены на лекарства удалось снизить на 20%.