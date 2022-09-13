Снижение цен и открытие новых аптек: как людей обеспечивают лекарствами в Запорожской области

На территории Запорожской области уже открыта 171 аптека, среди которых 22 - государственных.

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Корреспондент «Звезды» побывал в освобожденной Запорожской области. И узнал, как в Мелитополе и Акимовке происходит регулирование цен на препараты в аптеках.

После начала специальной военной операции все аптеки были закрыты. В середине лета, 15 июля, в Запорожской области функционировало 53 аптеки. В настоящее время открыта уже 171 аптека. Из них 22 - государственные. В ближайшее время откроются еще десять таких аптек.