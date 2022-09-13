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Снижение цен и открытие новых аптек: как людей обеспечивают лекарствами в Запорожской области

Михаил Аброськин
Марина Крижановская
05:41 13.09.2022
На территории Запорожской области уже открыта 171 аптека, среди которых 22 - государственных.
Снижение цен и открытие новых аптек: как людей обеспечивают лекарствами в Запорожской области
© Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывал в освобожденной Запорожской области. И узнал, как в Мелитополе и Акимовке происходит регулирование цен на препараты в аптеках.

После начала специальной военной операции все аптеки были закрыты. В середине лета, 15 июля, в Запорожской области функционировало 53 аптеки. В настоящее время открыта уже 171 аптека. Из них 22 - государственные. В ближайшее время откроются еще десять таких аптек.

© ТРК "Звезда"

Рост цен на медикаменты удалось не только остановить, но и добиться их существенного снижения. За последний месяц стоимость лекарств в среднем снизилась почти на 20%.

«Для контроля цен на лекарственные средства Департаментом здравоохранения проводится работа в нескольких направлениях», - рассказал директор департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой.

Также Департамент здравоохранения Запорожской области ограничил наценки на лекарства из списка жизненно важных медикаментов. Максимальная наценка на них сегодня не превышает четверти от стоимости товара.

Сегодня в аптеках есть все необходимые медикаменты, включая редкие и востребованные препараты. В частности, полностью закрыты потребности людей страдающих от диабета.​

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