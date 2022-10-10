Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера

В результате успешной атаки было уничтожено шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники украинских войск, а также живая сила противника.

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Воздушно-десантные войска России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне спецоперации. Кадры огневого поражения противника опубликовало Министерство обороны РФ.

Колонну бронетехники украинских войск обнаружили с помощью беспилотника, после чего нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. Один из военнослужащих ВДВ рассказал, как это было.

«Происходил танковый прорыв. Я занял свою позицию и с противотанковой установки «Корнет» поразил танк противника. Точное количество сказать не могу, но противника было достаточно на нашем направлении по количеству людей. Но мы справились и остановили. Мы справлялись со своим взводом, с товарищами, и будем справляться с этим дальше», - поделился Евгений, оператор ПТУР.

В результате удара российскими войсками были уничтожены шесть танков и более десяти единиц другой бронированной и автомобильной техники. В их числе техника иностранного производства.

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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов