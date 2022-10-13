Аналитик рассказал, почему Россия не вернется к «советскому» курсу рубля

Регулировать курс валют так, как это делалось в СССР, при нынешней российской экономике не получится, подчеркнул аналитик Блинов.

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Современная российская экономика строится на рыночных принципах, именно они диктуют правила в финансовой и экономической сфере, в отличие от экономики Советского Союза, поэтому возврата к «советским» способам регулирования курса валют не будет. Об этом заявил аналитик Роман Блинов.

«Да, возможно, торги по американскому доллару и единой европейской валюте канут в лету, но это не означает, что мир перевернется с ног на голову и остановится», - сказал он в интервью агентству «Прайм».

Он заверил, что Мосбиржа и Центробанк уже работают над тем, чтобы минимизировать последствия антироссийских санкций в финансовой сфере. Как отметил эксперт, с 1 ноября регулятор перестанет размещать на своем сайте информацию об изменениях курсов доллара и евро к рублю, однако данные о результатах торгов публиковать продолжат.

По словам аналитика, массовый отказ от доллара и евро может привести к росту российской валюты, однако нужно учитывать, что на динамику рубля влияют геополитическая ситуация и экономические изменения в мире.

Ранее сообщалось о повышении курса доллара к рублю. Несколько дней назад он поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля.