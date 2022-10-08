Названы регионы, готовые принять семьи из Херсонской области

По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, каждый регион готов принять до 10 тысяч человек.

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Власти Краснодарского и Ставропольского краев, а также Крыма готовы принять детей и их родителей из Херсонской области. С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

«Уже начали звонить губернаторы из Краснодарского края, Ставропольского. Они готовы принять детей из наших регионов. Такая же возможность предоставляется и для взрослых. Также в Крыму. До 10 тысяч каждая область и край готовы принять», - сказал Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Крым 24».

С его слов, подобной возможностью могут воспользоваться все, кто захочет на какое-то время приехать в эти регионы.