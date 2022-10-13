В стране и мире Медведев назвал Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой» Алиса Краузе Медведев посмеялся над главой европейской дипломатии в социальных сетях. © Фото: Chris Emil JanÃŸEn Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой». Таким необычным образом госслужащий выразился в посте на своей странице в соцсети «Вконтакте». Слова Медведева стали прямой отсылкой к высказыванию экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание посещать Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Ироническую реакцию вызвали заверения «сеньора Борреля» в том, что любая якобы возможная ядерная атака в сторону Украины повлечет неядерный, но столь мощный ответ, что армия РФ «будет уничтожена». Также Дмитрий Медведев охарактеризовал дипломата как «большого стратега и крупного военачальника в несуществующей европейской армии». Экспертное мнение и аналитика