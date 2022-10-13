Приложение «ВКонтакте» вернулось в App Store

Оно было удалено из магазина 26 сентября вместе с сервисами VK, такими как «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Админ», а также приложениями Mail.

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Приложение «ВКонтакте» вернули в магазин App Store после удаления. Об этом сообщили в самой компании.

«Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», - цитирует сообщение компании РИА Новости.

С 26 сентября в поиске App Store перестали отображаться приложения VK, такие как «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Админ», а также «Почта Mail.ru» и «Облако Mail.ru». Ранее установленные приложения продолжали работать, а вот скачать их пользователи уже не могли.