Приложение «ВКонтакте» исчезло из App Store

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Приложение «ВКонтакте» исчезло из онлайн-магазина App Store, но установить его по-прежнему можно через Google Play. На сбой в работе с приложением популярной в России соцсети обратило РИА Новости.

О причинах исчезновения «ВКонтакте» из ассортимента приложений App Store пока не сообщается. РИА Новости направило запрос «ВКонтакте» и Apple для выяснения всех обстоятельств случившегося.