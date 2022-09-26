Приложение «ВКонтакте» исчезло из App Store
App Store не позволяет найти и скачать приложение «ВКонтакте».
© Фото: Sebastian Ng Keystone Press Agency Globallookpress
Приложение «ВКонтакте» исчезло из онлайн-магазина App Store, но установить его по-прежнему можно через Google Play. На сбой в работе с приложением популярной в России соцсети обратило РИА Новости.
О причинах исчезновения «ВКонтакте» из ассортимента приложений App Store пока не сообщается. РИА Новости направило запрос «ВКонтакте» и Apple для выяснения всех обстоятельств случившегося.