Босфорский пролив закрыли для судов из-за поломки сухогруза

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Поломка сухогруза под флагом Панамы стала причиной приостановки движения судов через Босфорский пролив. О происшествии со ссылкой на управление береговой охраны сообщил турецкий гостелеканал TRT.

По данным СМИ, в Босфоре в стамбульском районе Ускюдар «потерпел крушение пустой сухогруз Viva Eclipse под флагом Панамы», направлявшийся в Россию. На месте происшествия работают аварийно-спасательные суда береговой охраны Турции.

«Наши буксиры КУРТАРМА-8-9-10 и катер КЭГМ-3 были оперативно направлены на место происшествия для порожнего сухогруза Viva Eclipse длиной 190 м, чей руль был заблокирован перед Ускюдаром во время рейса из Тузлы в Россию», - приводит СМИ слова представителя береговой охраны.

Сообщает также, что «усилия по спасению корабля, стоящего на якоре у берега, продолжаются».