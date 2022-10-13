Найти и уничтожить за десять секунд: кадры работы российских «Буков» в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Центрального военного округа уничтожили средства воздушного нападения ВСУ. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов.

Российские военнослужащие в ходе боевого дежурства обнаружили и захватили воздушную цель, совершавшую подлет к охраняемым объектам по баллистической траектории. Пункт боевого управления зенитного ракетного дивизиона сразу принял решение уничтожить цель.

«Видим все. Сбиваем все, что летит», - прокомментировал Евгений, начальник штаба дивизиона ЗРК «Бук-М3» ЦВО.

Пуском двух зенитных управляемых ракет «Бук-М3» поразил средство воздушного нападения противника в нескольких километрах от населенного пункта, который прикрывали расчеты ЗРК. Это позволило избежать жертв среди местных жителей.

Решения принимаются оперативно. Как рассказал Евгений, с момента обнаружения до момента поражения прошло около десяти секунд.

Расчеты ЗРК ЦВО круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. Так они прикрывают с воздуха позиции ВС РФ, а также важнейшие административные и промышленные объекты новых регионов России.

Ранее «Звезда» рассказала, какие объекты способны поразить ракеты «Буков» и как проходит их работа. ЗРК сбивают в небе над Донбассом как одиночные снаряды, так и целые пакеты. Также их целями становятся самолеты, вертолеты и БПЛА.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов