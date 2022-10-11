Защищают военных и гражданских: как «Буки» ВС РФ устраняют воздушную угрозу в ходе СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Точно к цели, словно рассекая небеса, устремляется ввысь ракета комплекса «Бук М-1». Через несколько секунд отчетливо видно яркую вспышку: беспилотник ВСУ, который пытался добыть координаты местоположения нашей пехоты падает на землю, превращаясь в груду обломков.

Цель поражена, время занять новую позицию. Гусеничный «Бук» на открытом пространстве в кукурузном поле. Установить буссоль, привести ракеты в вертикальное положение - расчету необходимо всего четыре минуты, чтобы приготовить зенитный ракетный комплекс к отражению атаки с воздуха.

До линии соприкосновения приблизительно 12 километров. Точка выбрана не случайно: радиолокаторы засекают воздушную цель на необходимой высоте, удобной для ее ликвидации - до 20 000 тысяч метров.

В зоне поражения «Буков» вертолеты и самолеты, беспилотные летательные аппараты (в том числе турецкие «Байрактары»), реактивные снаряды РСЗО «Град», ракеты «Ураганов» и американских «Хаймарс». Зенитчики Восточного военного округа в небе над Донбассом сбивают как одиночные снаряды, так и целые пакеты.

«Засекаем цель еще на взлете. Так что есть время для обработки информации и принятия решений. Уничтожаем первую, появляется облако, и остальные последовательно врезаются в это облако. И цель будет уничтожена», - описал командир расчета ЗРК «Бук» с позывным «Второй».

С помощью специальной программы, индикаторов на экране и зашифрованных переговоров зенитчики следят за возможными целями над Донецкой народной республикой. Здесь важна каждая мелочь.

Обнаружить, сопроводить и в конечном итоге уничтожить: самоходная огневая установка способна ликвидировать воздушную цель на расстоянии до 30 километров. Боевая машина полностью автономна.

Системы ПВО защищают не только позиции наших военных, но и мирных жителей в городах и поселках республики. А обезопасить сам зенитный ракетный комплекс от РСЗО противника помогают отражатели на так называемой ложной позиции. На радиосигнал реагируют ракеты ВСУ, принимая простую с виду конструкцию за настоящую мишень.

Военная смекалка вкупе с отлаженной работой зенитчиков «Бука» позволяют эффективно нести боевое дежурство в зоне спецоперации, поражая воздушные цели в любое время суток.