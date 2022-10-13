Миллер заявил, что «Северные потоки» на очень большом расстоянии заполнены водой

Он отметил, что труба заполнена водой в сторону России и эти диверсии на газопроводах - беспрецедентные террористические акты.

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Для ремонта поврежденных в результате подрыва газопроводов системы «Северный поток» требуется отрезать значительный участок трубы. Это связано с тем, что газовая труба на большом протяжении заполнена морской водой.

В то же время российские специалисты до сих пор не допущены к месту происшествия. Данное заявление в эфире Первого канала сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он отметил, что труба заполнена водой в сторону России и эти диверсии на газопроводах - беспрецедентные террористические акты.

«Мы не допущены до сих пор к месту аварии. Но надо понимать, что по скорости - как газопроводы теряли давление - понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой. Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят: чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», - рассказал глава газовой корпорации.

Алексей Миллер добавил, что потребовалось бы поднятие трубы на поверхность для восстановления ее целостности. Но это осложняется ее заполнением морской водой на сотни километров.

Ранее Миллер объявил, что между Россией и Турцией планируется начать конкретное обсуждение объемов и сроков реализации проекта перенаправления поставок газа с «Северных потоков» на «Турецкий поток» и создании на границе Турции с Евросоюзом хаба. Он дополнил, что «мы будем обсуждать вопросы создания хаба - торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей».