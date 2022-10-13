Миллер: Турция готова обсуждать увеличение поставок газа через «Турецкий поток»

Миллер добавил, что вопросы торговой площадки - ценового индикатора также будут обсуждаться с турецкой стороной.

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Со следующей недели между Россией и Турцией планируется начать конкретное обсуждение объемов и сроков реализации проекта. Речь идет о перенаправлении поставок газа с «Северных потоков» на «Турецкий поток» и создании на границе Турции с Евросоюзом хаба.

Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире Первого канала. Миллер отметил, что на сделанное Турции предложение о создании газового хаба на ее территории страна отреагировала с большим интересом. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, как Турция отреагировала на предложение России направить утраченные объемы газа через «Турецкий поток».

«Турецкая сторона конечно же проявила очень большой интерес. Договорились с нашими коллегами, в частности на корпоративном уровне с министром энергетики Турции, о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели. И перейдем уже к абсолютно конкретному обсуждению объемов и сроков реализации проекта», - сказал Миллер.

Глава газовой корпорации добавил, что «мы будем обсуждать вопросы создания хаба - торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей».

Немногим ранее пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что Турция поддержала идею нового газового хаба. В частности, официальная Анкара положительно восприняла предложение Москвы о создании нового газового хаба в Черном море.