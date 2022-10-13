В ДНР сообщили о заброске в республику диверсантов «Азова»*

Для диверсантов в Мариуполе был заготовлен схрон с оружием и взрывчаткой.

© Видео: МГБ ДНР © Фото: МГБ ДНР

На территорию Донецкой Народной Республики была заброшена диверсионная группа украинского националистического батальона «Азов»*. В Мариуполе для них был заготовлен схрон с оружием. Об этом сообщил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов.

«В ходе проведения оперативных мероприятий Министерством государственной безопасности ДНР получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации "Азов"* и подготовке ими серии диверсионных террористических актов в отношении органов власти и мирного населения республики. В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий обнаружен и изъят схрон, в котором находилось несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения», - заявил Попов.

Схрон был обустроен в пересохшем колодце в одном из районов города. Правоохранители ведут поиск диверсантов.

Ранее в ЛНР предотвратили террористические акты в северных прифронтовых районах республики. Украинские диверсанты планировали подорвать объекты гражданской инфраструктуры и учреждения дошкольного образования.

* «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.