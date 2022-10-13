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Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин заявил о решении кабмина помочь в организации выезда жителей Херсонщины в другие регионы РФ. По его словам, оно было принято после обращения врио главы региона.

«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах Российской Федерации. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тем, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем», - заявил зампред правительства.

Хуснуллин отметил, что также главам регионов страны будут даны поручения организовать должный уровень помощи и размещения жителям Херсонщины.

Ранее были названы регионы, готовые принять семьи из Херсонской области. По словам врио губернатора Херсонщины Владимира Сальдо, каждый регион готов принять до 10 тысяч человек.