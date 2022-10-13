Точно в цель из любого положения: как готовят к бою мобилизованных стрелков

Стрелку нужно уметь в любой ситуации найти укрытие и мгновенно занять удобное положение для прицельной стрельбы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Стрельба из укрытия в крайне неудобном положении, лежа на боку с упором на стенку, стрельба с колена и стоя - на кадрах видно, как мобилизованные стрелки оттачивают навыки ведения огня на учебном полигоне.

Съемочная группа «Звезды» пообщалась с одним из военнослужащих.

«Служил восемь лет назад. Конечно, все пригодилось. Что-то вспомнил, что-то новое сейчас узнал. Это тактическая подготовка, инженерная, связь и так далее. На гражданке работал нефтяником, в нефтяной промышленности. Сначала, конечно, здесь непривычно было. Но Родину надо защищать при любом раскладе. Когда повестку получил, только насчет родных переживал. А так все нормально», - рассказал стрелок Тимоха.

Он отметил, что раньше служил стрелком - и сегодня освежает умения по той же воинской специальности. Мобилизованный отметил и слаженность коллектива - с его слов, это придает уверенности. Занятия при этом идут изо дня в день - каждый час новые установки, а инструкторы постоянно чему-то обучают.

Ранее «Звезда» показывала, как работают наши саперы в Луганской Народной Республике.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов