Точно в цель из любого положения: как готовят к бою мобилизованных стрелков
Стрельба из укрытия в крайне неудобном положении, лежа на боку с упором на стенку, стрельба с колена и стоя - на кадрах видно, как мобилизованные стрелки оттачивают навыки ведения огня на учебном полигоне.
Съемочная группа «Звезды» пообщалась с одним из военнослужащих.
«Служил восемь лет назад. Конечно, все пригодилось. Что-то вспомнил, что-то новое сейчас узнал. Это тактическая подготовка, инженерная, связь и так далее. На гражданке работал нефтяником, в нефтяной промышленности. Сначала, конечно, здесь непривычно было. Но Родину надо защищать при любом раскладе. Когда повестку получил, только насчет родных переживал. А так все нормально», - рассказал стрелок Тимоха.
Он отметил, что раньше служил стрелком - и сегодня освежает умения по той же воинской специальности. Мобилизованный отметил и слаженность коллектива - с его слов, это придает уверенности. Занятия при этом идут изо дня в день - каждый час новые установки, а инструкторы постоянно чему-то обучают.
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Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов