Найти и обезвредить: как работают саперы в Луганской Народной Республике

Сапер буквально идет на ощупь: в одной руке миноискатель, в другой - щуп.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Поговорка «как по минному полю» в мирной жизни давно стала метафорой тревожности и осторожности. Но только оказавшись в боевых условиях, когда поля и дороги нашпигованы взрывоопасными предметами, понимаешь, насколько это действительно страшно и опасно. Риски профессии сапера в зоне специальной военной операции оценила съемочная группа «Звезды» и корреспондент Валентин Гвоздев.

«Саперы шаг за шагом обследуют дороги на освобожденных территориях. Работу саперам осложняет обилие осколков - после боев земля ими усеяна. Однако без внимания не остается ни один металлический предмет», - рассказал корреспондент.

На кадрах видно, как миноискатель срабатывает на посторонние предметы на земле, издавая разные по тону и громкости звуки. Сапер буквально идет на ощупь: в одной руке миноискатель, в другой - щуп.

«Когда миноискателем обнаруживаешь взрывоопасный предмет, работаешь щупом. Если мина вкопана, грунт рыхлый, щуп входит в землю гладко и чувствуется скольжение по металлу. Прощупываешь, зная примерные размеры мины. Сразу определяешь, что это - противотанковая, противопехотная, и принимаешь соответствующие меры. По звуку миноискателя можно понять только, что в земле есть металлический предмет. Щуп показывает, что грунт был нарушен, звук подтверждает, что есть что-то внутри», - делится опытом сапер.

Во время обследования грунтовой дороги саперы обнаружили опасный предмет - фугас. Оператор фиксирует, как аккуратно в паре действуют наши саперы и просят всех отойти на безопасное расстояние.

«Обнаружен фугасный заряд, он установлен на неизвлекаемость. Было принято решение уничтожить его накладным зарядом. Сейчас горит фитиль. У нас есть достаточно времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Фитиль будет гореть 150 секунд. После этого фугас будет обезврежен», - пояснил корреспондент.

Через несколько секунд прогремел взрыв - дорога стала на одну мину безопаснее.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов