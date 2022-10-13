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Замминистра обороны Евкуров проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЦВО

18:18 13.10.2022
Особое внимание было обращено на подготовку операторов беспилотников. Евкуров подчеркнул, что она обладает особым статусом, так как операторы беспилотников играют важную роль в выполнении боевых задач.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров проверил ход подготовки, а также условия размещения мобилизованных граждан на полигонах Центрального военного округа. Об этом сообщает Минобороны России. 

«На военных полигонах замминистра заслушал доклады должностных лиц, ответственных за организацию прохождения мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и их боевого слаживания в составе подразделений», - говорится в сообщении. 

В МО РФ добавили, что Евкуров также лично проинспектировал занятия по огневой и инженерной подготовке, а также вождению боевых машин и тактической медицине. 

При этом особое внимание было обращено на подготовку операторов беспилотников. Евкуров подчеркнул, что она обладает особым статусом, так как операторы беспилотников играют важную роль в выполнении боевых задач.

Ранее публиковались кадры боевой подготовки мобилизованных граждан в Центральном военном округе. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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