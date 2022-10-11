Лавров заявил, что общение Зеленского с РФ зависит от его настроений и указаний с Запада

Лавров не исключил, что Зеленский как «запретил сам себе» переговоры с РФ, так потом и «забудет» про это - все будет зависеть от его собственного настроения и сообщений из Лондона или Вашингтона.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский как «запретил сам себе» переговоры с Российской Федерацией, так потом и «забудет» про это - все будет зависеть от его собственного настроения и сообщений из Лондона или Вашингтона.

«Я не исключаю, что он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона, скажет: "Есть!" - и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо», - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский является артистом и что «на той стороне» сейчас немало артистов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала лицемерием призывы Соединенных Штатов к мирным переговорам по Украине. Как считает дипломат, словами о мире Вашингтон прикрывает военные поставки.