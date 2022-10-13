Президент РФ предложил коллеге из Азербайджана обсудить Нагорный Карабах
Российский президент Владимир Путин предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что Россия в фокусе внимания держит ситуацию по армяно-азербайджанскому урегулированию. Также он сказал, что всегда есть что обсудить, так как вопросов много.
«Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить еще раз и сверить часы», - сказал глава России, слова которого приводит РИА Новости.
Также Путин указал на торгово-экономическое партнерство обеих стран и на растущий товарооборот.
«Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Товарооборот растет. 4,5 миллиарда инвестиций долларов в азербайджанскую экономику вложили наши экономические операторы», - добавил российский лидер.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Сообщалось, что сторонами рассмотрены шаги по комплексной стабилизации положения на Южном Кавказе.