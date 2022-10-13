Президент РФ предложил коллеге из Азербайджана обсудить Нагорный Карабах

Российский президент отметил, что РФ всегда в поле зрения держит вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе.

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Российский президент Владимир Путин предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин отметил, что Россия в фокусе внимания держит ситуацию по армяно-азербайджанскому урегулированию. Также он сказал, что всегда есть что обсудить, так как вопросов много.

«Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить еще раз и сверить часы», - сказал глава России, слова которого приводит РИА Новости.

Также Путин указал на торгово-экономическое партнерство обеих стран и на растущий товарооборот.

«Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров. Товарооборот растет. 4,5 миллиарда инвестиций долларов в азербайджанскую экономику вложили наши экономические операторы», - добавил российский лидер.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном шаги по стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Сообщалось, что сторонами рассмотрены шаги по комплексной стабилизации положения на Южном Кавказе.