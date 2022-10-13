Песков заявил, что Россия не имеет обыкновения «стрелять себе в ногу»

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о «планах» Москвы ударить по своей газотранспортной структуре.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы «планах» Москвы ударить по своей же газотранспортной структуре, чтобы обвинить потом в этом Украину.

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», - заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Кремле констатировали, что НАТО воюет на стороне Украины. На вопрос о том, какие действия в связи с этим будет предпринимать Россия, Песков ответил, что соответствующие действия предпринимаются с 24 февраля.