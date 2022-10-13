В трех областях Украины прогремели взрывы
Взрывы зафиксированы в Ровенской, Волынской и Львовской областях.
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В трех областях Украины - Ровенской, Волынской и Львовской - были слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
Губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил о взрыве на одном из военных объектов. Было уничтожено военное имущество, жертв нет.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о взрывах на объектах «критической инфраструктуры» в Киевской области. Специальные службы уже работают над ликвидацией последствий.