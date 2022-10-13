Лавров проинформировал коллег по СНГ о ходе СВО

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоялось в Астане 12 октября в преддверии саммита глав государств содружества.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил своим коллегам из стран СНГ о ходе проведения спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоялось в Астане 12 октября в преддверии саммита глав государств содружества.

Также на этой встрече Лавров сообщил о результатах референдумов на освобожденных территориях и их присоединении к России. Были приняты решения, направленные на укрепление интеграционных связей в правоохранительной, культурно-гуманитарной и правочеловеческой сферах. Кроме того, утверждено положение о комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ.

Ранее Россия предложила провести тайное голосование по проекту резолюции Генассамблеи ООН по референдумам.

Напомним, 27 сентября республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России.

Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под договорами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.