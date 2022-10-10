РФ предложила провести тайное голосование по проекту резолюции ГА ООН по референдумам
Россия предложила членам Генассамблеи ООН тайно проголосовать по проекту резолюции, осуждающей референдумы в четырех регионах.
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Российская сторона хочет ввести изменения в порядок голосования по проекту предложенной США резолюции, в которой не признаются референдумы о присоединении ДНР, ЛНР и бывших украинских территорий. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Во время заседания специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций дипломат от лица российской делегации предложил поставить вопрос о проведении тайного голосования.
Ранее Российская Федерация наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект совместной резолюции Соединенных Штатов и Албании, осуждающей референдумы. На тот момент документ поддержали в десяти странах.