РФ предложила провести тайное голосование по проекту резолюции ГА ООН по референдумам

Россия предложила членам Генассамблеи ООН тайно проголосовать по проекту резолюции, осуждающей референдумы в четырех регионах.

© Фото: Wang Ying XinHua Globallookpress

Российская сторона хочет ввести изменения в порядок голосования по проекту предложенной США резолюции, в которой не признаются референдумы о присоединении ДНР, ЛНР и бывших украинских территорий. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во время заседания специальной сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций дипломат от лица российской делегации предложил поставить вопрос о проведении тайного голосования.

Ранее Российская Федерация наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект совместной резолюции Соединенных Штатов и Албании, осуждающей референдумы. На тот момент документ поддержали в десяти странах.