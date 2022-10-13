По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна». В то же время официальные украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве, а также в Одесской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Ровенской областях.
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Воздушная тревога уже по всей стране», - говорится в Telegram-канале «Страны».
Официальные украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве, а также в Одесской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Ровенской областях.
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