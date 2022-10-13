В стране и мире По всей территории Украины объявлена воздушная тревога Тимур Шерзад Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна». В то же время официальные украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве, а также в Одесской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Ровенской областях. © Фото: Europa Press, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет украинское издание «Страна». «Воздушная тревога уже по всей стране», - говорится в Telegram-канале «Страны». Официальные украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве, а также в Одесской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Ровенской областях. Ранее публиковались кадры с места падения украинского самолета под Полтавой. А в Донецкой Народной Республике сообщили об освобождении двух населенных пунктов на Артемовском направлении. Экспертное мнение и аналитика