Кремль: Турция поддержала идею нового газового хаба

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Турции положительно восприняла предложение России о создании нового газового хаба в Черном море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Стамбула на альтернативный проект «Северным потокам» на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция», - процитировало комментарий Пескова РИА Новости.

Напомним, что сегодня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность создания нового газового хаба с перемещением транзита газа с «Северных потоков» в Черное море и Турцию, и отметил, что «турецкий газовый хаб мог бы стать определителем цен».