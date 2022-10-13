Песков: «Турецкий поток» никогда не заменит «Северные потоки»

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Газопровод «Турецкий поток» никогда не заменит «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», так как речь идет о разных мощностях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, так говорить нельзя, это непрофессионально так говорить, потому что мощности разные», - заявил Песков журналистам.

Тем не менее, по словам представителя Кремля, вопрос создания турецкого хаба будет проработан.

Ранее Песков заявил, что при попытке совершения теракта на газопроводе «Турецкий поток» были захвачена группа диверсантов, было арестовано несколько человек. Диверсию планировалось совершить на территории России.