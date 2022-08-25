Замминистра обороны Тимур Иванов посетил Казань, где завершается строительство нового госпиталя Минобороны

Памятный камень в основание строительства нового военно-медицинского учреждения министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили в конце августа 2021 года.

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов совместно с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым проинспектировал в Казани готовность нового военного госпиталя. В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершают монтаж оборудования и медицинской мебели. Сдать объект под ключ планируется уже в сентябре текущего года, спустя год после старта работ.

«Объект практически готов, остались последние штрихи. Буквально за год строители возвели современное медицинское учреждение, которое будет оказывать квалифицированную медицинскую помощь, как военнослужащим, членам их семей, так и гражданскому населению республики», - сказал Тимур Иванов.

Комплекс зданий нового военного госпиталя на 150 мест разместился на площади более 12,5 тысяч квадратных метров. Госпиталь будет сдан под ключ полностью укомплектованным современным медицинским оборудованием.

В лечебном корпусе предусмотрены операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. В диагностическом корпусе дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. В отдельно стоящем инфекционном корпусе - приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельными выходами и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок.