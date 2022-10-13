Ксения Шойгу рассказала о дальнейшей судьбе подлодки «Ленинский комсомол»

Она отметила, что на протяжении восьми месяцев большое количество компаний, в том числе корпорация ОСК, работали над планом транспортировки.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Носовую часть советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» доставили в Музей военно-морской славы в Кронштадте. Теперь ее соединят с кормовой частью, которую привезли ранее.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала «Звезде», что уже в 2023 году туристы и посетители Международного военно-морского салона смогут увидеть и сам атомоход, и посмотреть музей.

«Это большая радость, мы очень волновались, переживали, вся команда была здесь. Мы метались между Москвой и Петербургом, потому что много работы», - сказала Ксения.

Она поблагодарила администрацию Санкт Петербурга за помощь в проекте. Ксения отметила, что на протяжении восьми месяцев большое количество компаний, в том числе корпорация ОСК, работали над планом транспортировки морской и наземной частью.

«Вот оно свершилось, даже немножко грустно, мы жили этим проектом очень долго. Уже в 2023 году и лодка, и музей должны открыть двери для туристов и посетителей Международного военно-морского салона», - добавила Ксения.

Корпус легендарного атомохода разделили на две части для удобства транспортировки по суше. Подлодка достигает высоты четырехэтажного дома, а ее длина составляет больше 100 метров.