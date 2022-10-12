Сквозь застройки: кадры транспортировки носовой части подлодки К-3 «Ленинский комсомол»

До этого по улицам Кронштадта провезли кормовую часть подлодки.

© Видео: "Остров фортов" © Фото: "Остров фортов"

В Музей воинской славы началась транспортировка носовой части советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол». Часть подлодки доставляется в музей в течение двух ночей, уже пройдена половина пути.

До этого по улицам Кронштадта провезли кормовую часть АПЛ К-3. До недавнего времени подлодка находилась на причале портового терминала «Моби Дик».

«Утром 13 октября обе части легендарного атомохода воссоединятся в Музее», - уточнила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов».

Подлодку заранее распилили на две части, иначе 107-ми метровую субмарину было бы невозможно перевезти по улицам. Чтобы отбуксировать кормовую часть, пришлось демонтировать более 70-ти дорожных конструкций.