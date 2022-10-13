В стране и мире Мэр Белгорода сообщил о попадании обломка ракеты в жилой дом Елизавета Потейчук Градоначальник сообщил о повреждениях в жилом доме на улице Губкина. © Фото: ukraina_ru, Телеграм Читайте нас на: Мэр Белгорода Антон Иванов проинформировал, что в городе сработала система противовоздушной обороны, в жилой дом на улице Губкина угодил обломок ракеты. «Есть повреждения в доме на ул. Губкина. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», - написал градоначальник у себя в Telegram. Ранее в ФСБ России рассказали, что с начала октября значительно увеличилось количество обстрелов украинскими вооруженными формированиями приграничной территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях. В ведомстве указали, что в результате обстрелов погиб один местный житель, пять человек получили ранения. Экспертное мнение и аналитика