Мэр Белгорода сообщил о попадании обломка ракеты в жилой дом
Градоначальник сообщил о повреждениях в жилом доме на улице Губкина.
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Мэр Белгорода Антон Иванов проинформировал, что в городе сработала система противовоздушной обороны, в жилой дом на улице Губкина угодил обломок ракеты.
«Есть повреждения в доме на ул. Губкина. Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», - написал градоначальник у себя в Telegram.
Ранее в ФСБ России рассказали, что с начала октября значительно увеличилось количество обстрелов украинскими вооруженными формированиями приграничной территории России в Брянской, Курской и Белгородской областях. В ведомстве указали, что в результате обстрелов погиб один местный житель, пять человек получили ранения.