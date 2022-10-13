Новак заявил, что РФ продолжит поставки нефти по трубопроводу в Европу заинтересованным потребителям

Новак заявил, что по трубопроводному транспорту эмбарго на поставки нефти в Европу на сегодняшний день нет.

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Российская Федерация будет продолжать поставлять нефть по трубопроводам в Европу тем потребителям, которые в этом заинтересованы. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«По трубопроводному транспорту эмбарго на сегодняшний день нет. И мы будем продолжать поставлять потребителям, которые в этом заинтересованы», - сказал Новак.

Ранее глава Минфина США предложила установить предельную цену на нефть из Российской Федерации в районе 60 долларов. По мнению главы Минфина США, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи.