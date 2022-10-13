Мэр Белгорода сообщил о ситуации на месте падения ракеты на жилой дом
© Фото: ТРК "Звезда"
Мэр Белгорода сообщил о ситуации на месте падения ракеты на жилой дом
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Мэр Белгорода сообщил о ситуации на месте падения ракеты на жилой дом
© Фото: ТРК "Звезда"
Мэр Белгорода сообщил о ситуации на месте падения ракеты на жилой дом
Экспертное мнение и аналитика
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