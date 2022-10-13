В Германии предрекли рост антисемитизма зимой из-за энергокризиса

Сегодняшние события доказывают, что в трудные времена население ищет пристанища «у радикальных сил и упрощенной идеологии», отметил глава Центрального совета евреев Германии.

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Зимой в Германии может наступить рост антисемитских настроений, так как все больше граждан страны начинают поддерживать радикальные движения из-за энергетического кризиса. Об этом заявил глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер.

«Я с большой тревогой наблюдаю возобновление тенденции к росту (поддержки. - Прим. ред.) АдГ (правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии". - Прим. ред.), а также других радикальных движений, которые набирают силу из-за энергетического кризиса», - сказал Шустер в беседе с RND.

Глава Центрального совета евреев также добавил, что события, которые происходят в настоящее время, доказывают, что в трудные времена население ищет пристанища «у радикальных сил и упрощенной идеологии».

Ранее бывший министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле посоветовал людям запастись свечами, спичками, фонариками и теплой одеждой. Также политик рекомендовал немцам не надеяться на то, что власти справятся с кризисом.