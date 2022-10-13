В стране и мире Мэр Керчи сообщил, что количество паромов через Керченский пролив увеличено до шести Игнат Далакян По словам главы администрации Керчи, уже нет очередей малотоннажных машин. © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: Количество паромов, курсирующих через Керченский пролив, в четверг увеличено до шести. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. «Работают шесть паромов с сегодняшнего утра, ситуация выравнивается, у нас уже нет очередей малотоннажных (машин. - Прим. ред.)», - цитирует ТАСС мэра Керчи. Ранее мы рассказывали, как Керченская паромная переправа выручает людей после теракта на Крымском мосту. Для людей, которые не смогли сразу попасть на судно для переправки на другой берег, были организованы пункты обогрева и полевая кухня. Экспертное мнение и аналитика