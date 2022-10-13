Мэр Львова призвал жителей города устраивать пункты обогрева в своих домах

Власти Львова накануне сообщили, что уже начали закупать печки в преддверии зимы.

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Мэр Львова Андрей Садовой призвал местных жителей устраивать пункты обогрева в своих домах.

Как передает RT, Садовой посоветовал установить в жилищах буржуйки на дровах, пока не будет восстановлена разрушенная инфраструктура. Также сообщается, что власти Львова накануне заявили о закупках печей в преддверии зимы.

В правительстве Украины заявили, что минимальная температура в квартирах в отопительном сезоне составит +16°С, как сообщает российское СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин 10 октября заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российского государства отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.