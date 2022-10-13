Разбиты укрепленные позиции ВСУ, уничтожен штаб неонацистов: каковы успехи ВС РФ в зоне СВО

В зоне спецоперации работают минометы «Тюльпан» и штурмовики Су-25 «Грач». За сутки летчики и минометные расчеты остановили ВСУ при попытке прорвать оборону и уничтожили штаб и узел связи националистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В зоне спецоперации войскам оказывают помощь самоходные минометы «Тюльпан». Расчеты минометчиков остановили ВСУ при попытке прорвать оборону на линии соприкосновения. А летчики поразили замаскированные укрепленные позиции. За сутки российскими подразделениями уничтожены штаб и узел связи запрещенных в нашей стране Правого сектора* и Азова**.

Самоходное орудие особой мощности «Тюльпан» выдвигается на передний край, чтобы прикрыть российские подразделения заградительным огнем, когда ВСУ пошли в атаку. В прицеле минометчиков Западного округа находятся командные пункты, техника и артиллерийские батареи противника. Огонь корректируется с помощью беспилотника. Каждая мина должна лечь в заданный квадрат настолько точно, чтобы объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся рядом с целью, остались нетронутыми.

«Экипаж у нас сплотился в работе, понимают друг друга с полуслова. Поэтому работа происходит очень быстро. Укрепрайоны, ДОТы, по окопам - в основном, такие у нас задачи. Вот буквально на днях был случай. Работали, прикрывали спецназ. Мы как ангелы-хранители для ребят, которым нужно помочь в тяжелую минуту», - рассказывает Иван, командир батареи.

Над полем боя сухопутные войска поддерживает авиация. На оперативном аэродроме российские штурмовики Су-25 готовятся к вылету. На их подвесы устанавливаются управляемые и неуправляемые ракеты класса «воздух-земля».

А для поражения целей с ближней дистанции у «Грачей» есть двуствольная автоматическая пушка калибра 30 мм. Последние приготовления, и вот уже штурмовик набирает скорость. Несколько секунд и взлет!

Су-25 работают в паре на предельно малой высоте, чтобы избежать вражеской ПВО. Из кабины видно, как пилот выполняет крен вправо. Затем, когда штурмовик находится в высшей точке, следует пуск ракет. И вот, разрушительный удар! Замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ уничтожены.

Об остальных достижениях ВС РФ в ходе спецоперации за последние сутки расскажет в сюжете корреспондент «Звезды» Наталья Панталева.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

** «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов