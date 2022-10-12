Пять граждан РФ, трое граждан Украины и Армении задержаны по делу о теракте на Крымском мосту

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По делу о теракте на Крымском мосту 8 октября задержали пять россиян и трех граждан Украины и Армении. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации, теракт организован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала кадры процесса досмотра грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту 8 октября. На видео видно, что досмотр прицепа не занял много времени, и открывавший его мужчина практически сразу направился обратно к кузову.