Стрельба из гранатомета и метание гранат: как тренируются мобилизованные на Сахалине

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными на полигонах армейского корпуса на Сахалине проводятся как в дневное время, так и ночью.

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На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине граждане, призванные из запаса в ходе в ходе частичной мобилизации, совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Под руководством опытных офицеров они совершенствуют практические навыки по огневому поражению боевой техники и живой силы условного противника.

Кроме того, проходят занятия с гранатометчиками по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.

На специально подготовленной площадке мобилизованные граждане потренировались в метании боевых наступательных противопехотных гранат РГД-5.

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными на полигонах армейского корпуса на Сахалине проводятся как в дневное время, так и ночью.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Хабаровском крае. Резервисты прошли тренировки по стрельбе из пулеметов и гранатометов АГС-17 «Пламя».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов