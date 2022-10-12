Стрельба из гранатомета и метание гранат: как тренируются мобилизованные на Сахалине
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине граждане, призванные из запаса в ходе в ходе частичной мобилизации, совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В. Под руководством опытных офицеров они совершенствуют практические навыки по огневому поражению боевой техники и живой силы условного противника.
Кроме того, проходят занятия с гранатометчиками по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.
На специально подготовленной площадке мобилизованные граждане потренировались в метании боевых наступательных противопехотных гранат РГД-5.
Занятия по боевой подготовке с мобилизованными на полигонах армейского корпуса на Сахалине проводятся как в дневное время, так и ночью.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры тренировки мобилизованных граждан в Хабаровском крае. Резервисты прошли тренировки по стрельбе из пулеметов и гранатометов АГС-17 «Пламя».
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов