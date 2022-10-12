«Пламенный привет противнику»: как мобилизованные тренируются в стрельбе из АГС-17 и пулеметов

В Хабаровском крае проходят тренировки мобилизованных граждан по стрельбе из пулеметов и гранатометов АГС-17 «Пламя».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобилизованные Восточного военного округа на полигоне в Хабаровском крае упражняются в стрельбе из пулеметов и станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Министерство обороны России опубликовало видео тренировок.

Пулеметчики в составе пар выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя. Расчеты АГС-17, прошедшие теоретический курс подготовки, закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматических гранатометов по наводке с дрона.

На теоретической части военнослужащие изучали техническую сторону вооружения. Целью курса является выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке. Практическая же часть предусматривает отработку задач по уничтожению живой силы условного противника из пулеметов и гранатометов.

Отрабатывают полученные навыки и военнослужащие, находящиеся в тылу СВО. Расчеты БПЛА учатся управлять дронами, вести поисково-разведывательные действия и корректировку огня. Механики-водители восстанавливают навыки по вождению гусеничной и колесной техники.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов