Стрельба, тактика и дроны: кадры тренировок мобилизованных в тыловой зоне спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры проведения занятий по вождению и подготовке расчетов беспилотников из числа мобилизованных лиц, прибывших в тыл спецоперации.
В ходе тренировок призванные из запаса отрабатывают элементы тактики, ведение наступательного и оборонительного боев, военно-медицинскую подготовку. Кроме того, сформированные расчеты БПЛА обучают управлению техникой, поисково-разведывательным действиям и корректировке огня артиллерии.
Водители-механики проходят обучение и восстанавливают навыки по вождению гусеничной и колесной техники на полевом автодроме. После завершения подготовки и проведения боевого слаживания, мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления.
Ранее стало известно, что мобилизованные предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. Как сообщили в Минтруда РФ, помимо прочего им также продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов