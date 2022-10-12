Стрельба, тактика и дроны: кадры тренировок мобилизованных в тыловой зоне спецоперации

Призванные лица отработали элементы тактики, ведение боя и военно-медицинскую подготовку, а также прошли обучение управлению беспилотниками.

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Минобороны России опубликовало кадры проведения занятий по вождению и подготовке расчетов беспилотников из числа мобилизованных лиц, прибывших в тыл спецоперации.

В ходе тренировок призванные из запаса отрабатывают элементы тактики, ведение наступательного и оборонительного боев, военно-медицинскую подготовку. Кроме того, сформированные расчеты БПЛА обучают управлению техникой, поисково-разведывательным действиям и корректировке огня артиллерии.

Водители-механики проходят обучение и восстанавливают навыки по вождению гусеничной и колесной техники на полевом автодроме. После завершения подготовки и проведения боевого слаживания, мобилизованные военнослужащие приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действиям в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее стало известно, что мобилизованные предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. Как сообщили в Минтруда РФ, помимо прочего им также продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов