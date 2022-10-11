В правительстве подготовят проект о сохранении мобилизованными бизнеса в собственности

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Призванные по мобилизации предприниматели смогут оставаться собственниками бизнеса. Соответствующий законопроект появится в стране в ближайшее время.

Как сообщили в Минтруда РФ, помимо прочего, подобным мобилизованным продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Баталина. Она также коснулась штата предприятий.

«Важный момент связан с наемными работниками у такого предпринимателя: если мобилизованный работодатель, который является индивидуальным предпринимателем или единственным учредителем и одновременно руководителем своего бизнеса, фактически прекратит свою деятельность в связи с тем, что проходит службу, работник сможет устроиться к другому работодателю», - сказала она.

По словам Баталиной, вместе с тем для мобилизованных предпринимателей будут перенесены сроки обязательной подачи деклараций по налогам, страховым взносам.