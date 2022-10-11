Экс-посол Франции в РФ раскрыл, чего мог добиваться Киев терактом на Крымском мосту

Французский дипломат назвал теракт на Крымском мосту попыткой втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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Организация Киевом теракта на Крымском мосту преследовала цель - спровоцировать Россию. В ответ на свои действия украинская сторона ожидала получить крайне жесткую реакцию, которая встряхнет даже Запад, подтолкнув его вмешаться в конфликт.

Такое мнение выразил экс-посол Франции в Москве Клод Бланшмезон. Однако, как отметил дипломат, план не удался и ничего выходящего за грань президент РФ Владимир Путин делать не стал.

«Путин ответил в относительно умеренном ключе», - заявил Бланшмезон в эфире телеканала BFM, подметив, что в прессе активно обсуждалось предположение о грядущем применении Москвой ядерного оружия.

Как заметил бывший посол, Украина не в состоянии выдержать вооруженное противостояние с РФ без американской помощи, поэтому именно на вовлеченность США лидер страны Владимир Зеленский в конечном итоге рассчитывал. Однако ничто не предвещает переход к прямому участию Вашингтона и членов НАТО в украинском конфликте.

Как заметил французский дипломат, Киев однозначно не получил желаемого. В ответ на контратаку РФ могут последовать, разве что, новые санкции, но, заметил Бланшмезон, это никак не повлияет на общее соотношение сил.