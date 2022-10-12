В Киеве заявили о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS

Министр обороны Украины сообщил о прибытии четырех новых установок РСЗО HIMARS из США.

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На Украину доставили еще четыре установки американской РСЗО HIMARS. О прибытии очередной партии военной помощи из Соединенных Штатов сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Он назвал пополнение арсенала вооруженных сил Украины «отличной новостью» в преддверии встречи «Рамштайн-6», которая в ближайшее время пройдет в ФРГ.

На немецкой авиабазе Рамштайн проводятся регулярные встречи киевской контактной группы по обороне. На подобных мероприятиях, как отмечает ТАСС, обсуждаются поставки вооружения и техники на территорию Украины.