Япония уничтожила запущенную в среду ракету с восемью спутниками из-за неисправности
В японском агентстве аэрокосмических исследований рассказали о вынужденном решении дистанционно уничтожить ракету-носитель «Эпсилон».
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Япония дистанционно уничтожила ракету-носитель «Эпсилон» с восемью спутниками на борту. Об этом рассказали в японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA).
Ракету запустили в среду, трансляция пуска с космодрома Утиноура была остановлена. Запись трансляции на YouTube удалили. По данным ТАСС, уничтожить ракету пришлось в связи с неисправностью.
В России с космодрома Плесецк два дня назад стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Минобороны РФ сообщает, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в соответствии с планом.