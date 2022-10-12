ВСУ атаковали Артемовск из HIMARS

ВСУ использовали HIMARS для ракетного удара по Артемовску в ЛНР.

© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

ВСУ атаковали Артемовск в Луганской народной республике с применением американской РСЗО HIMARS. Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, по территории населенного пункта ударили одной ракетой.

В настоящий момент сведения о пострадавших в результате нападения украинских ВС, а также о нанесенном ущербе - уточняются. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале представительства народной республики.

Ранее Киев нанес удары из реактивной системы залпового огня HIMARS по гражданским объектам в Запорожье. Два прилета привели к повреждению инфраструктуры в городе Токмак.